Хорнер: у Албона есть две гонки, чтобы доказать, что он заслуживает места в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ближайшие две гонки будут ключевыми для Александера Албона, если он хочет сохранить своё место в команде.



«Мы хотим, чтобы Албон доказал, что он заслуживает этого места, а у нас не было необходимости рассматривать другие варианты. Думаю, этого хотят все в команде. В Муджелло он начал переворачивать ситуацию. У него была пара сложных уик-эндов, так что ему нужно отыграться здесь и особенно в Имоле. Он должен провести сильный уик-энд от старта до финиша. Такая у нас цель.



У «Альфа Таури» свои пилоты, мы больше сосредоточены на Алексе. Но если нужно будет посмотреть в другом направлении, то, конечно, мы выйдем за пределы программы «Ред Булл». У нас нет доступных пилотов, которых мы бы хотели посадить за руль. Сейчас на рынке есть пилоты высокого уровня, у которых нет контрактов на следующий сезон», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.