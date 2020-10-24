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Сайнс: не буду удивлён новым случаям заражения коронавирусом среди пилотов

Сайнс: не буду удивлён новым случаям заражения коронавирусом среди пилотов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает, что в Формуле-1 будут новые случаи заражения коронавирусом среди пилотов.

«Не удивлюсь новым случаям заражения. Несмотря на все меры безопасности, риск заразиться и пропустить пару гонок по-прежнему велик. Просто посмотрите, сколько заразившихся в других видах спорта — в футболе, велогонках, мотогонках. Уверен, спортсмены там заболели не из-за того, что нарушали меры безопасности.

Мы очень мало знаем о коронавирусе. Тут как повезёт — заболеешь или нет. Мы ездим на гонки, останавливаемся в отелях. Живём обычной жизнью. И остаётся риск где-то заразиться», — приводит слова Карлоса Сайнса GPFans.

Оба случая заражения пилотов коронавирусом в Формуле-1 были выявлены в команде «Рейсинг Пойнт» — сначала две гонки из-за положительного теста на COVID-19 пропустил Серхио Перес, а на Гран-при айфеля не смог выступить Лэнс Стролл. При этом официально о диагнозе Стролла было объявлено уже после гонки. Обоих пилотов заменял Нико Хюлькенберг.

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