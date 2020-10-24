Хорнер: «Рено» не хочет поставлять двигатели «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что «Рено» не хочет поставлять силовые установки австрийской команде с сезона-2022.
«Конечно, время есть. Однако кажется, что остался лишь один реалистичный вариант — договориться с «Хондой» и выкупить её наработки. Но, безусловно, всё будет зависеть от регламента. В таком решении будет смысл, если примут поправки о заморозке на доработку двигателей.
Тото Вольф очень чётко прояснил позицию «Мерседеса» (что немецкий автопроизводитель не будет поставлять силовые установки «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата»). У «Феррари» также есть проблемы. На самом деле и «Рено» не хочет нас снабжать. Очевидно, их командные устремления изменились. Неудобно поставлять силовые установки кому-то вроде «Ред Булл». Ведь мы не стандартные клиенты — не маленькая команда», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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