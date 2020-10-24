Гасли считает, что без ветра в квалификации мог оказаться ещё выше

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Португалии.
«Команда проделала потрясающую работу, чтобы машина была готова. Они едва спали прошлым вечером, чтобы восстановить шасси. Всё работало хорошо. Большое спасибо за усилия. Мы были очень конкурентоспособны в третьей практике, но я немного расстроен квалификацией, потому что мы были быстры весь уик-энд. Мы видели, когда ветра нет, машина работает очень хорошо, но когда он поднимается, то становится труднее. Так и было во втором и третьем сегментах. Я доволен девятым местом, но думаю, что мы могли бы оказаться немного выше на решётке.
Завтра будем гоняться на новой трассе. Последний раз, когда мы были на новой трассе в Муджелло, произошло много всего, так что важно использовать возможности, если они нам представятся. Должно получиться захватывающе», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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