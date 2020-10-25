Риккардо не хватило минуты, чтобы принять участие в третьем сегменте

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал свою ошибку в конце второго сегмента квалификации Гран-при Португалии и то, что из-за повреждения заднего антикрыла он не сумел выехать в Q3.



«Что случилось? Меня развернуло! Не знаю. Наши машины довольно чувствительные. Мне нужно было обгонять несколько круговых. Они были за пределами траектории, но когда ты поворачиваешь и тормозишь, то многое зависит от направления ветра. Похоже, что как только я нажал на газ, то потерял заднюю часть.



Что было, то было. Да, досадно, ведь когда я потерял машину, то думал: „О'кей, меня развернуло, но сейчас я поеду дальше“. Но меня продолжало нести, пока я не задел барьер и не повредил заднее крыло. Команда была очень близка к тому, чтобы выпустить меня обратно на трассу в третьем сегменте. Ещё минута — и мы выехали бы. Досадно. В зеркалах я видел, как упорно они работают, так что это немного их расстроило. Я готов двигаться вперёд, закончить выше десятого места и отыграться за сегодняшнюю ошибку», — приводит слова Риккардо F1i.