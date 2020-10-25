Хорнер считает, что Гасли не смог бы выступить лучше Албона в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не видит причин менять Александера Албона на Пьера Гасли.



«Думаю, Пьер отлично справляется со своей работой, сегодня он провёл ещё одну отличную гонку, совершил несколько отличных обгонов. Он уверен в себе. Но машиной „Альфа Таури“ легче управлять, и в прошлом году, когда Алекс Албон перешёл в „Ред Булл“, это был один из его первых комментариев. У меня есть все основания полагать, что, если бы мы поменяли их местами, ситуация бы не изменилась.



Думаю, Албон в „Альфа Таури“ будет показывать такие же результаты, как Гасли на данный момент. У нас много информации о наших пилотах. Характеристики этих машин очень разные. Это то, с чем борется Алекс, как и Пьер год назад. Это то, над чем нам нужно работать», — приводит слова Хорнера SkySports.