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Хорнер: Тото Вольф сделает всё, чтобы не поставлять нам двигатели

Хорнер: Тото Вольф сделает всё, чтобы не поставлять нам двигатели
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал желание «Мерседеса» поддержать австрийский коллектив и согласиться на заморозку доработок силовых установок с сезона-2022 года. Накануне эту позицию немецкой команды изложил её босс Тото Вольф.

«Нечасто Тото соглашается с «Ред Булл». Очевидно, для него это не является нелогичным, поскольку у них лучший двигатель в настоящее время в Формуле-1. Я думаю, что Тото сделает всё, чтобы не поставлять нам силовые установки», — приводит слова Хорнера GPBlog.

Напомним, «Ред Булл» хочет самостоятельно готовить силовые установки по наработкам «Хонды», которая покинет «Королевские гонки» в конце 2021 года. Однако для этого австрийцам нужны гарантии, что двигатели не придётся модернизировать.

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