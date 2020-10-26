Хорнер: Тото Вольф сделает всё, чтобы не поставлять нам двигатели

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал желание «Мерседеса» поддержать австрийский коллектив и согласиться на заморозку доработок силовых установок с сезона-2022 года. Накануне эту позицию немецкой команды изложил её босс Тото Вольф.



«Нечасто Тото соглашается с «Ред Булл». Очевидно, для него это не является нелогичным, поскольку у них лучший двигатель в настоящее время в Формуле-1. Я думаю, что Тото сделает всё, чтобы не поставлять нам силовые установки», — приводит слова Хорнера GPBlog.



Напомним, «Ред Булл» хочет самостоятельно готовить силовые установки по наработкам «Хонды», которая покинет «Королевские гонки» в конце 2021 года. Однако для этого австрийцам нужны гарантии, что двигатели не придётся модернизировать.