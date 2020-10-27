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Дорнбос считает, что «Ред Булл» объявит о замене Албона до конца сезона

Дорнбос считает, что «Ред Булл» объявит о замене Албона до конца сезона
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос прокомментировал выступление Александера Албона на Гран-при Португалии. Дорнбос выразил уверенность, что команда объявит об увольнении Албона ещё до завершения сезона-2020.

«Если вы скажете своей команде, что исправитесь в эти выходные и проиграете круг напарнику, то вы потеряете репутацию. Мне тоже жаль этого парня. Конечно, Формула-1 — высший вид спорта, ты либо съешь, либо будешь съеденным. В данном случае парня сожрали и он точно потерял своё место. Я думаю, они объявят об этом в ноябре или декабре. Перед двумя последними этапами чемпионата», — приводит слова Роберта Дорнбоса GPblog.

Напомним, по итогам гонки в Португалии Албон финишировал 12-м, проиграв круг своему напарнику — Максу Ферстаппену.

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