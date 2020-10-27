Источник: если Албон не удержится в «Ред Булл», его сменит Хюлькенберг. За него Ферстаппен

Слухи о возможном увольнении Александера Албона из «Ред Булл» становятся всё настойчивее. По информации нидерландского издания De Telegraaf, если таиландскому пилоту не удастся удержаться в австрийской команде, его заменят Нико Хюлькенбергом. Кандидатуру немца поддерживает и лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого с ним неплохие отношения.
У Албона остаётся лишь пять этапов, чтобы защитить свои позиции в команде. В нынешнем сезоне он лишь раз заехал на подиум, на данный момент Александер занимает лишь восьмое место в общем зачёте, набрав в два раза меньше очков, чем напарник.
Что касается Хюлькенберга, у Нико нет постоянного контракта ни с одной из команд. В сезоне-2020 он дважды выступал за «Рейсинг Пойнт», заменяя Серхио Переса и Лэнса Стролла.
- 27 октября 2020
-
17:53
-
16:24
-
15:15
-
14:47
-
14:10
-
13:09
-
12:52
-
11:14
-
10:41
-
10:01
-
09:00
-
00:56
- 26 октября 2020
-
23:55
-
22:52
-
21:51
-
20:58
-
19:49
-
18:53
-
17:45
-
16:39
-
16:22
-
16:12
-
15:25
-
14:52
-
13:57
-
12:59
-
12:19
-
11:00
-
10:22
-
10:01
-
09:46
-
00:52
- 25 октября 2020
-
23:56
-
23:45
-
23:42