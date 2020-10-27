Источник: если Албон не удержится в «Ред Булл», его сменит Хюлькенберг. За него Ферстаппен

Слухи о возможном увольнении Александера Албона из «Ред Булл» становятся всё настойчивее. По информации нидерландского издания De Telegraaf, если таиландскому пилоту не удастся удержаться в австрийской команде, его заменят Нико Хюлькенбергом. Кандидатуру немца поддерживает и лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого с ним неплохие отношения.

У Албона остаётся лишь пять этапов, чтобы защитить свои позиции в команде. В нынешнем сезоне он лишь раз заехал на подиум, на данный момент Александер занимает лишь восьмое место в общем зачёте, набрав в два раза меньше очков, чем напарник.

Что касается Хюлькенберга, у Нико нет постоянного контракта ни с одной из команд. В сезоне-2020 он дважды выступал за «Рейсинг Пойнт», заменяя Серхио Переса и Лэнса Стролла.