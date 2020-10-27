В «Ред Булл» ждут решения по вопросу заморозки развития моторов в течение двух недель

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что в австрийской команде ждут решения о заморозке развития моторов в ближайшее время.

«Нам нужно принять решение как можно раньше. Крайний срок — 14 дней», — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, не так давно мотористы «Хонды» объявили об уходе из Формулы-1 после 2021 года. Таким образом, «Ред Булл» и «Альфа Таури» вынуждены были начать поиск новых поставщиков силовых установок. В «Мерседесе» уже дали понять, что не намерены поставлять моторы «Ред Булл». Позже глава команды Кристиан Хорнер признался, что не хотят этого делать и в «Рено».

Вероятнее всего, «Ред Булл» приобретёт наработки «Хонды». Но такое развитие событий сподвигло австрийскую команду поднять вопрос о возможной заморозке развития моторов с 2022 года.