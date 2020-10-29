Абитебуль опроверг слухи, что «Рено» может заменить Окона

Перед Гран-при Португалии появились слухи, что команда «Рено» настолько разочарована выступлениями Эстебана Окона после его возвращения в Формулу-1, что начала искать кандидатуру для его замены, несмотря на действующий контракт на сезон-2021. Руководитель французского коллектива Сириль Абитебуль прокомментировал эту информацию.
«В следующем году Окон будет с нами. Мы все уверены в нём. Я уверен. Однако он должен добиться прогресса и ставить достижимые цели, чтобы идти по нарастающей», — приводит слова Абитебуля GrandPX.
После 12 гонок нынешнего сезона Окон занимает 12-е место в личном зачёте. На его счету 40 очков. Его напарник Даниэль Риккардо (80) – четвёртый. «Рено» (120) ведёт борьбу за третье место в Кубке конструкторов с «Рейсинг Пойнт» (126) и «Маклареном» (124).
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