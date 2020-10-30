Команда де Роя отказалась от участия в «Дакаре»-2021

Голландская команда Team de Rooy объявила, что не примет участия в ралли-марафоне «Дакар»-2021. Её руководитель и ведущий пилот Жерар де Рой пропустил прошлую гонку и не собирался выступать в 2021 году, а теперь о пропуске предстоящего «Дакара» объявила всё команда. Соответствующее заявление сделал тим-менеджер Хенк ван Лёвин, сославшийся на позицию ведущих спонсоров Team de Rooy.



«Когда весь мир страдает от COVID-19, наши спонсоры Petronas и Iveco посчитали неправильным принимать участие в „Дакаре“. Они не хотят рисковать. Мы как команда абсолютно их в этом поддерживаем. Досадно, но вместе с тем такое решение даёт облегчение пилотам и механикам. Многие ждут вакцины», — приводит слова ван Лёвина Omroep Brabant.