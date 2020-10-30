Карякин объявил, что сможет выступить на «Дакаре»-2021
Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что всё-таки сумел собрать спонсорский пакет для выступления в ралли-марафоне «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов.
«Дакару»-2021 быть! Буквально несколько минут назад я получил ответ от последнего крупного спонсора. Мы нашли основную часть бюджета. В числе наших спонсоров на гонку: «Русская медная компания», DMG MORI, «Кировский тракторный завод». Масляный партнер — Ravenol. Со всеми подробностями вернусь в понедельник, пока только скажу одно: спонсоры закрыли основную часть расходов. Мы продолжаем искать оставшиеся средства на поездку. Я искренне благодарю каждого спонсора за помощь и каждого болельщика за поддержку", — написал Карякин в своём «инстаграме».
- 30 октября 2020
-
19:12
-
19:01
-
18:01
-
17:59
-
17:51
-
17:42
-
15:55
-
15:29
-
15:02
-
14:33
-
13:15
-
12:08
-
11:28
-
11:23
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:26
-
09:06
-
00:58
- 29 октября 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:43
-
20:34
-
19:44
-
19:03
-
17:32
-
16:41
-
15:16
-
14:19
-
13:42
-
12:51
-
11:52
-
10:45
-
10:17
Партнерский контент