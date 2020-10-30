Карякин объявил, что сможет выступить на «Дакаре»-2021

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что всё-таки сумел собрать спонсорский пакет для выступления в ралли-марафоне «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов.



«Дакару»-2021 быть! Буквально несколько минут назад я получил ответ от последнего крупного спонсора. Мы нашли основную часть бюджета. В числе наших спонсоров на гонку: «Русская медная компания», DMG MORI, «Кировский тракторный завод». Масляный партнер — Ravenol. Со всеми подробностями вернусь в понедельник, пока только скажу одно: спонсоры закрыли основную часть расходов. Мы продолжаем искать оставшиеся средства на поездку. Я искренне благодарю каждого спонсора за помощь и каждого болельщика за поддержку", — написал Карякин в своём «инстаграме».