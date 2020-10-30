Албон: возвращение в «Альфа Таури»? Ни в коем случае

Пилот «Ред Булл» Александер Албон предпочитает игнорировать слухи о скором увольнении из команды. По его словам, он концентрируется на выступлениях и не намерен возвращаться в «Альфа Таури». При этом журналисты предположили, что машина сестринской команды могла бы подойти таиландцу лучше.

«Концентрируюсь на пилотаже и результатах. Если буду справляться, всё успокоится. Всё, что имеет значение, — моя работа.

Возможное возвращение в «Альфа Таури»? Нет, ни в коем случае. Каждый пилот мечтает выступать в топ-команде, коей является и «Ред Булл». Намереваюсь остаться здесь", — приводит слова Албона Formel1.de.

Напомним, кандидатами на место Албона в «Ред Булл» называют Нико Хюлькенберга и Серхио Переса. Албон занимает восьмое место в общем зачёте, на одно очко опережая Пьера Гасли из «Альфа Таури» и проигрывая более чем в два раза напарнику по команде Макса Ферстаппена.