В «Ред Булл» «ясно дали ему понять» Гасли, почему он остаётся в «Альфа Таури»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что Пьеру Гасли прозрачно объяснили, почему он не станет пилотом австрийской команды и останется в «Альфа Таури».
«Пьер — ключевая часть «Альфа Таури». У этой команды другие цели, в отличие от «Торо Россо». Как я уже говорил, это не просто юношеская команда — скорее сестринская. Мы были очень рады за Пьера, он отлично справляется со своей задачей. Он счастлив в этой обстановке. Команда им очень довольна. Зачем это уничтожать? Думаю, мы ясно дали ему это понять.
У него долгосрочный контракт с «Ред Булл» на следующие несколько лет. У нас есть вся необходимая информация о Пьере. Думаю, в ходе обсуждений он хорошо осознавал, что его будущее было всегда связано с «Альфа Таури» из-за развивающейся сути этой команды и её стремлений», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.
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