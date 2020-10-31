Гасли прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, по итогам которой он показал четвёртый результат, ставший лучшим для его команды в квалификационных сессиях в нынешнем сезоне.

«Утром сессия была достаточно загруженной. Имея в запасе всего 1,5 часа тренировок, нужно было много чего сделать, но машина была хороша с первого круга, с балансом всё было нормально. Сначала мы проехали длинные серии, чтобы понять уровень деградации резины. На „софте“ смогли поработать над скоростью. Выглядели конкурентоспособными и начали квалификацию с хорошим настроем.

Прекрасная трасса, но пилотировать с низким уровнем топлива в квалификационном режиме было просто невероятно. Мне удался сильный круг, повторил свою лучшую квалификацию в Ф-1. Рад сделать это именно в Имоле. В Италии мы смотримся быстрыми. Самая важная часть работы предстоит завтра. Примем старт за «Мерседесами» и Ферстаппеном, нужно будет попытаться сохранить позицию. Нас ждёт плотная битва", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».