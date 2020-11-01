Албон: было такое ощущение, что на рестарте меня ударили

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал финиш на последнем месте в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. Албон допустил разворот сразу после рестарта, когда боролся за позицию с мексиканским гонщиком «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом.



«Гонка не была хорошей. Было такое ощущение, что на рестарте меня ударили. Нам нужно это изучить. Конечно, если ты первый, кого атакуют пилоты на новых шинах, то трудно удержать их позади. Нужно примерно полкруга, чтобы прогреть покрышки до рабочей температуры, но в тот момент было очень сложно. Уик-энд в некоторых моментах не был плохим, да и гонка не была плохой, но мы застряли позади „Феррари“», — приводит слова Албона GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.