Источник: Албон заменит Квята в «Альфа Таури», если Цунода не получит суперлицензию

Британское издание Formula1News со ссылкой на свои источники в паддоке сообщило, что если Юки Цунода не сумеет получить суперлицензию, то россиянин Даниил Квят всё равно лишится места в «Альфа Таури». Однако в таком случае его заменят не на японского гонщика, а на пилота «Ред Булл» Александера Албона.



Британцы заявляют, что «Ред Булл» на самом деле принял решение о замене Албона на кого-то из пары Нико Хюлькенберг – Серхио Перес. И теперь единственный шанс Александера остаться в пелотоне связан с суперлицензией Цуноды.



«Команда решила, что Албон не справляется с задачей и в следующем году им нужен более сильный гонщик, поскольку «Ред Булл» будет стремиться бросить вызов «Мерседесу» в борьбе за титул 2021 года.



В следующем году Албон вообще может не быть на стартовой решётке Формулы-1. Однако, если Юки Цунода не получит суперлицензию, то в этом случае Алекс заменит Даниила Квята в «Альфа Таури», — заявил источник издания.