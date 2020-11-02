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Источник: Албон заменит Квята в «Альфа Таури», если Цунода не получит суперлицензию

Источник: Албон заменит Квята в «Альфа Таури», если Цунода не получит суперлицензию
Авто / Формула-1 0

Британское издание Formula1News со ссылкой на свои источники в паддоке сообщило, что если Юки Цунода не сумеет получить суперлицензию, то россиянин Даниил Квят всё равно лишится места в «Альфа Таури». Однако в таком случае его заменят не на японского гонщика, а на пилота «Ред Булл» Александера Албона.

Британцы заявляют, что «Ред Булл» на самом деле принял решение о замене Албона на кого-то из пары Нико ХюлькенбергСерхио Перес. И теперь единственный шанс Александера остаться в пелотоне связан с суперлицензией Цуноды.

«Команда решила, что Албон не справляется с задачей и в следующем году им нужен более сильный гонщик, поскольку «Ред Булл» будет стремиться бросить вызов «Мерседесу» в борьбе за титул 2021 года.

В следующем году Албон вообще может не быть на стартовой решётке Формулы-1. Однако, если Юки Цунода не получит суперлицензию, то в этом случае Алекс заменит Даниила Квята в «Альфа Таури», — заявил источник издания.

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