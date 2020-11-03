Албон: не стану шутить над Квятом – он мне врежет

Пилот «Ред Булл» Александер Албон ответил на вопрос, правда ли, что в паддоке Формулы-1 часто шутят над Даниилом Квятом из-за любви российского гонщика «Альфа Таури» к боксу.



«О, да, я бы именно так и сказал! И даже сам Даня… У вас, русских, очень сухой юмор, похожий на тот, что у англичан, так что мы в этом хорошо ладим. А Даня в последнее время очень много занимался боксом! Так что и правда стал кем-то вроде Конора Макгрегора.

Кстати, я и сам начал заниматься боксом в последнее время. Тренируюсь уже несколько недель – и мне реально очень нравится. Так что, может, нам с Даней стоит организовать бой. И продавать билеты через «Ред Булл».

Сам я никогда не шучу над Даниилом насчет его любви к боксу. Потому что мой тренер – огромный и бешеный фанат бокса. Так что мы смотрим много боев и обсуждаем их – кстати, и с Даней тоже. Но я бы не стал над ним шутить – думаю, он мне врежет, если я рискну!

Вообще никаких шуток над Квятом? Нет! Да и над чем мне было бы шутить? Не так уж много. Мне просто нравится раздражать его. Я люблю напоминать ему всякое, это весело – потом смотреть, как он злится на меня. Настоящий кайф», — приводит слова Албона Sports.ru.