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Боттас не считает, что «Мерседес» применил в Имоле несправедливую стратегию

Боттас не считает, что «Мерседес» применил в Имоле несправедливую стратегию
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о Гран-при Эмилии-Романьи, где он стартовал с первого места, но в итоге финишировал вторым. По его словам, стратегия, применяемая командой, не была специально выбрана для того, чтобы победа досталась Льюису Хэмилтону.

«Было два разных сценария. Мы обсуждали планы с утра перед гонкой и что случится, если один из нас окажется под давлением. „Ред Булл“ мог применить андеркат. Эта ситуация случилась со мной, я должен был реагировать.

На месте Льюиса поступил бы так же. Старался бы оставаться на трассе как можно дольше и искать свою возможность. Тактика Льюиса окупилась. Поменяйся мы местами, всё было бы так же", — приводит слова Боттаса Autosport.

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