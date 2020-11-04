Журналист: у Квята может быть роль, не связанная с участием в гонках Ф-1

Журналист издания The Race Эдд Строу, рассуждая в своей колонке о будущем Даниила Квята в Формуле-1, допустил, что российский пилот «Альфа Таури» в следующем сезоне вполне может согласиться на роль, которая не предполагает непосредственного участия в гонках.
«Похоже, что роль в Формуле-1, не связанная непосредственно с участием в гонках, — лучший шанс для Квята остаться в «Королевских гонках» в следующем году. В 26 лет у него всё ещё есть время. Его опыт означает, что он будет в хорошей позиции, если в грядущем сезоне команде неожиданно понадобится пилот на замену. Но есть все шансы, что следующие четыре гонки станут его заключительными в Формуле-1», — написал Строу.
Напомним, ранее в «Ред Булл» заявили, что рассматривают возможность замены Даниила Квята на пилота Формулы-2 Юки Цуноду.
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