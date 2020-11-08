«Исторический момент». Хэмилтон отреагировал на победу Байдена на выборах в США

Шестикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. При этом Хэмилтон отметил, что назначение Камилы Харрис на роль вице-президента стало историческим событием, поскольку она стала первой женщиной на этом посту и первым темнокожим вице-президентом США.
«Я рад видеть победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах президента в США. Особенно горд видеть Камалу Харрис, которая творит историю как первая выбранная женщина вице-президент и первая темнокожая женщина вице-президент. Невероятное достижение и исторический момент», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. Всего у Байдена 290 голосов выборщиков.
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