Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Исторический момент». Хэмилтон отреагировал на победу Байдена на выборах в США

«Исторический момент». Хэмилтон отреагировал на победу Байдена на выборах в США
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. При этом Хэмилтон отметил, что назначение Камилы Харрис на роль вице-президента стало историческим событием, поскольку она стала первой женщиной на этом посту и первым темнокожим вице-президентом США.

«Я рад видеть победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах президента в США. Особенно горд видеть Камалу Харрис, которая творит историю как первая выбранная женщина вице-президент и первая темнокожая женщина вице-президент. Невероятное достижение и исторический момент», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. Всего у Байдена 290 голосов выборщиков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020