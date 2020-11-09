Квят объяснил, почему проигрывал Гасли на старте сезона

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что в начале сезона испытывал проблемы с болидом, из-за которых нередко уступал своему напарнику Пьеру Гасли, особенно в квалификациях.
«Когда я начал сезон, то не чувствовал себя комфортно в машине, особенно это касалось работы рулевого управления. Затем мы внесли несколько изменений, чтобы улучшить ощущения от передней части болида. Это означало, что мне пришлось отказаться от некоторых вещей и заново открыть кое-что для себя в машине. Но с этого момента всё пошло гораздо лучше. Ощущения от болида улучшились, и я почувствовал себя более комфортно.
С определённого момента я чувствовал себя более конкурентоспособным и мой темп был всё ближе к тому, что показывал Пьер. Для него всё складывалось легко с самого начала сезона, в то время как для меня — нет. Но он, конечно, всё равно проделал фантастическую работу. Пьер сразу же почувствовал себя хорошо в машине, а мне пришлось ждать, пока ребята из команды найдут способ мне помочь. Я хочу поблагодарить их за это», — цитирует Квята итальянская версия Motorsport.
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