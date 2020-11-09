Даниил Квят изменил имидж во время ноябрьского челленджа

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сменил имидж, отпустив усы и бороду. Советующее фото он опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».



Гонщик не стал как-либо комментировать снимок, в том числе не указал, связана ли смена образа с «Усабрём», — челленджем, когда мужчины по всему миру в ноябре отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими болезнями.

После 13 гонок нынешнего сезона Квят занимает 13-е место в личном зачёте. На счету россиянина 26 очков. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, ранее в «Ред Булл» заявили, что рассматривают возможность замены Даниила Квята в «Альфа Таури» на пилота Формулы-2 Юки Цуноду.