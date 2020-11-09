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Даниил Квят изменил имидж во время ноябрьского челленджа

Даниил Квят изменил имидж во время ноябрьского челленджа
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сменил имидж, отпустив усы и бороду. Советующее фото он опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».

Гонщик не стал как-либо комментировать снимок, в том числе не указал, связана ли смена образа с «Усабрём», — челленджем, когда мужчины по всему миру в ноябре отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими болезнями.

Фото: instagram.com/danydk1

После 13 гонок нынешнего сезона Квят занимает 13-е место в личном зачёте. На счету россиянина 26 очков. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, ранее в «Ред Булл» заявили, что рассматривают возможность замены Даниила Квята в «Альфа Таури» на пилота Формулы-2 Юки Цуноду.

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