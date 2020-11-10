Ральф Шумахер не одобрил вероятный дуэт «Хааса» из Мика и Мазепина

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, отвечая на вопрос о возможном создании в «Хаасе» дуэта дебютантов Ф-1 из Мика Шумахера и Никиты Мазепина, признался, что не видит в этом ничего хорошего. Немец дал понять, что в команде должен быть хотя бы один опытный гонщик, потому что полагаться исключительно на скорость нельзя.
«Думаю, это сложная задача, потому что нынешняя Формула-1 стала слишком техничной. У тех же Переса и Хюлькенберга куда больший опыт, они были бы более приемлемыми кандидатурами. Конечно, всегда можно просто позволить гоняться двум новичкам. Но в Формуле-1 всё тяжелее, этот чемпионат нечто гораздо большее, чем просто скорость», — приводит слова Ральфа Шумахера Auto Bild.
Напомним, по завершении сезона «Хаас» расстанется с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном. В американской команде ещё не подтвердили ни одного пилота на 2021 год.
- 10 ноября 2020
-
18:53
-
17:49
-
15:36
-
14:50
-
13:54
-
13:22
-
13:09
-
12:52
-
12:12
-
09:52
-
09:05
-
09:00
-
00:47
- 9 ноября 2020
-
23:55
-
21:58
-
21:36
-
20:56
-
19:48
-
18:44
-
17:49
-
16:40
-
15:56
-
15:02
-
14:17
-
13:46
-
13:05
-
11:24
-
11:05
-
10:28
-
09:38
-
09:00
-
01:00
- 8 ноября 2020
-
23:43
-
22:35
-
21:44