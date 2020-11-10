Ральф Шумахер не одобрил вероятный дуэт «Хааса» из Мика и Мазепина

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, отвечая на вопрос о возможном создании в «Хаасе» дуэта дебютантов Ф-1 из Мика Шумахера и Никиты Мазепина, признался, что не видит в этом ничего хорошего. Немец дал понять, что в команде должен быть хотя бы один опытный гонщик, потому что полагаться исключительно на скорость нельзя.

«Думаю, это сложная задача, потому что нынешняя Формула-1 стала слишком техничной. У тех же Переса и Хюлькенберга куда больший опыт, они были бы более приемлемыми кандидатурами. Конечно, всегда можно просто позволить гоняться двум новичкам. Но в Формуле-1 всё тяжелее, этот чемпионат нечто гораздо большее, чем просто скорость», — приводит слова Ральфа Шумахера Auto Bild.

Напомним, по завершении сезона «Хаас» расстанется с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном. В американской команде ещё не подтвердили ни одного пилота на 2021 год.