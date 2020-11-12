У Росси нет коронавируса, он примет участие в Гран-при Валенсии

Мотогонщик заводской команды чемпионата MotoGP «Ямаха» легендарный Валентино Росси всё же примет участие в Гран-при Валенсии, сообщает официальный сайт MotoGP. Ранее сообщалось, что у Росси вновь был выявлен коронавирус.
Как сообщает пресс-служба серии, Росси прошёл повторный тест ПЦР 10 ноября, по итогам исследования у Росси был выявлен коронавирус. Врачи рекомендовали Росси пройти повторный тест через сутки.
11 ноября Росси вновь прошёл тест ПЦР, который показал отрицательный результат, о чём стало известно 12 ноября. Третий тест также дал отрицательный результат, что означает, что Росси сможет принять участие в Гран-при Валенсии.
Итальянский мотогонщик уже пропустил два этапа MotoGP из-за положительного теста на COVID-19. На Гран-при Арагона и Гран-при Теруэля заводская команда выставила только один байк с Мавериком Виньялесом. Перед Гран-при Европы «Ямаха» планировала заменить Росси на американского мотогонщика «Супербайка» Гарретта Герлоффа.
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