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Квят высказался о борьбе «Альфа Таури» и «Феррари» за шестое место

Квят высказался о борьбе «Альфа Таури» и «Феррари» за шестое место
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о ситуации в Кубке конструкторов. В преддверии Гран-при Турции его команда занимает в зачёте седьмое место, имея в активе 89 очков. У идущей на шестой позиции «Феррари» — 103 очка.

«Мы находимся недалеко от „Феррари“ уже долго и пытаемся приложить максимум усилий. Иногда они нас опережают, иногда впереди оказываемся мы. В Имоле мы сократили отставание, но нам нужно продолжать работать. Конечно, завоевание очков обеими машинами здорово поможет. Потребуется отличная командная работа, чтобы набрать больше очков чем „Феррари“ на оставшихся этапах. Мы постараемся выжать максимум», — приводит слова россиянина Nextgen-Auto.

Напомним, на минувшем этапе Ф-1 Даниил Квят финишировал четвёртым.

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