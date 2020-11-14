Стролл завоевал победу в квалификации Гран-при Турции, Квят — 17-й

На автодроме «Истанбул-Парк» в Стамбуле (Турция) завершилась квалификация Гран-при Турции Формулы-1. Сессия прошла в непростых погодных условиях и прерывалась красными флагами.

По её итогам поул завоевал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, второе место у Макса Ферстаппена на «Ред Булл», тройку лучших замкнул напарник Стролла Серхио Перес. Льюис Хэмилтон показал шестой результат.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент и стал семнадцатым. Его напарник Пьер Гасли показал пятнадцатое время.

Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация

1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.47,765

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,290

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,556

4. Александер Албон («Ред Булл») — +2,683

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +3,830

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +4,795

7. Эстебан Окон («Рено») — +4,857

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +4,980

9. Валттери Боттас («Мерседес») — +5,493

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +9,461



Не прошли в третий сегмент:



11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.54,945

12. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.55,169

13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.55,410

14. Шарль Леклер («Феррари») — 1.56,696

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») -1.58,556



Не прошли во второй сегмент:



16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 2.08,007

17. Даниил Квят («Альфа Таури») — 2.09,070

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 2.10,017

19. Ромен Грожан («Хаас») — 2.12,909

20. Николас Латифи («Уильямс») — 2.21,611.