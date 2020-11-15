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Гасли — о 13-м месте: знали, что у нас будут огромные проблемы

Гасли — о 13-м месте: знали, что у нас будут огромные проблемы
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш в гонке Гран-при Турции на 13-м месте.

«Весь уик-энд был для нас действительно плохим. Вчера у нас была очень плохая скорость на шинах для сильного дождя, и так как сегодня снова было мокро, мы знали, что у нас будут огромные проблемы. Это немного обескураживало, потому что во время сухой практики в пятницу всё было в порядке. Но мы были просто очень медленными на дождевых и промежуточных покрышках, просто не могли заставить их работать, из-за были проблемы в третьей практике и квалификации. Вдобавок ко всему у нас был штраф.

Нам нужно понять, что пошло не так, что не сработало, чтобы всё получилось лучше, если мы вновь окажемся в подобных условиях. У нас уже есть некоторые ответы, и всё же нам нужно было отработать лучше, я расстроен. Но всё позади, и нам нужно ждать следующих гонок», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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