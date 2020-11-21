Масса считает, что возвращение Алонсо может получиться таким, как у Шумахера в 2010 году

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года Фелипе Масса полагает, что возвращение Фернандо Алонсо в Ф-1 может получиться неудачным. В качестве примера бразилец привёл историю с Михаэлем Шумахером, который после трёхлетней паузы возобновил карьеру уже в составе «Мерседеса», но не вышел на прежний уровень.

«Фернандо — феномен. Сложно найти такой талант среди пилотов. Но нужно понимать, что он возвращается не в топ-команду и был вне Формулы-1 два года. Не нужно скрывать, что всё это может возыметь негативный эффект, как случилось с Шумахером. Он был вне Формулы-1 три года и не смог вернуться на прежний уровень.

Кроме того, возраст тоже имеет значение. Фернандо 40, и он будет соперничать с парнями, которым по 20–25 лет. Это проблема. Как бы то ни было, возвращение Алонсон — позитив для Формулы-1", — приводит слова бразильца Planet F1.