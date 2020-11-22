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Источник: Хэмилтон получит рыцарское звание

Источник: Хэмилтон получит рыцарское звание
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получит рыцарское звание, сообщает The Sun. По информации источника, имя Хэмилтона было включено в список граждан Великобритании, которым будет присвоен рыцарский титул.

Сообщается, что препятствием к получению титула Хэмилтоном был налоговый вопрос — не всем нравилось, что Льюис проживает в Монте-Карло. Однако, несмотря на это, он входит в список из пяти тысяч самых крупных налогоплательщиков страны.

Предложения наградить Хэмилтона рыцарским званием появились после того, как британец сначала превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1, а затем сравнялся с ним по количеству чемпионских титулов.

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт заявил, что Хэмилтон своими достижениями в автоспорте заслужил рыцарский титул.

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