Вольф: было бы неприятно, если бы Расселл не сохранил место в «Уильямсе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что он рад тому, что Джордж Расселл сохранит своё место в «Уильямсе».



«Я обычно не беспокоюсь по поводу подобных решений, потому что всё складывается так, как должно. Но, если бы Джордж в итоге не остался в „Уильямсе“, то это было бы неприятно. Он всё равно стал бы для нас сильным резервным пилотом, мы бы нашли для него дополнительную программу. Но я рад, что они приняли решение в его пользу. Он этого заслужил, у него отличные результаты. Они сделали правильный выбор», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.



Напомним, Расселл выступает в Формуле-1 второй сезон и по-прежнему не сумел завоевать ни одного очка. В квалификациях он неизменно обходит напарников по команде.

