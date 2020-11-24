Экс-пилот Формулы-1 примет участие в «Дакаре»-2021

Бывший пилот Формулы-1, чешский гонщик Томаш Энге примет участие в ралли «Дакар»-2021, сообщает пресс-служба команды Buggyra Racing на официальной странице в «Инстаграме».
Энге выступит в классе багги. Его напарником станет Маркета Скачелова.
Энге впервые засветился в Формуле-1 в 1999 году, тогда он работал тест-пилотом в команде «Джордан». В 2001 году он получил возможность выступить на нескольких Гран-при. В конце сезона он заменил в составе команды «Прост» Лучано Бурти, который залечивал травмы. На Гран-при Италии Энге занял двенадцатое место, на этапе в США стал четырнадцатым, а на Гран-при Японии не сумел добраться до финиша.
Кроме того, Энге выступал во множестве других серий. В его активе участие в чемпионате IndyCar, GT, а также в нескольких гонках «24 часа Ле-Мана».
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