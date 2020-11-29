Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 29 ноября, состоится спринтерская гонка одиннадцатого этапа Формулы-2 сезона-2020, которая пройдёт на стационарном Международном автодроме Бахрейна. Начало гонки запланировано на 13:00 мск.



В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов («ХВА Рейслаб»), Никита Мазепин («Хайтек») и Роберт Шварцман («Према»).



Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге», далее после двух этапов на «Сильверстоуне» шестой этап приняла «Каталунья», седьмой — «Спа-Франкоршам», восьмой — Монца, девятый — «Муджелло», десятый — Сочи.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете, пройдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка. Текстовая трансляция