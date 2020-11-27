Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Бахрейна, Квят — 17-й

На трассе «Сахир» завершилась первая свободная практика Гран-при Бахрейна. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 17-е время, у его напарника Пьера Гасли — пятый результат.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.29,033

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,499

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,967

4. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,985

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,016

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,261

7. Александер Албон («Ред Булл») — +1,269

8. Эстебан Окон («Рено») — +1,351

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,393

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,475

11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,556

12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,595

13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +1,699

14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,799

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,821

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,863

17. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,987

18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,359

19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,439

20. Рой Ниссани («Уильямс») — +3,768.