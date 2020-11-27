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Квят остался доволен прогрессом болида в ходе тренировок Гран-при Бахрейна

Квят остался доволен прогрессом болида в ходе тренировок Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна. Россиянин отметил, что доволен прогрессом в работе машины в ходе заездов.

«Интересный день. В ходе первой тренировки я не был доволен балансом, но во второй сессии мы хорошо прибавили. Думаю, нам удалось найти направление, в котором нужно двигаться, и это положительный итог. Нам удалось собрать много хороших данных к завтрашнему дню. Можем надеяться на дальнейший прогресс.

Красные флаги появились, когда ехал на «софте», было немного обидно. Как бы то ни было, темп был достаточно хорош. На этой трассе высокий износ шин, нам нужно понять, как справиться с этой проблемой лучше других", — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

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