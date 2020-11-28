Марко хочет, чтобы «Хонда» и дальше оказывала техподдержку «Ред Булл»

На минувшей неделе советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко побывал в Японии, где обсуждал возможное приобретение австрийской командой права на интеллектуальную собственность мотористов из «Хонды».

В Милтон-Кинс планируют работать с двигателями «Хонды» и после ухода японской компании из Формулы-1 и надеются собирать их под иным брендом.

Вместе с тем, как стало известно, даже невзирая на такие перемены, Марко рассчитывает и дальше получать техническую поддержку специалистов из «Хонды», сообщает GPblog. Эта тема также была предметом обсуждения во время недавнего визита функционера в Японию.

Ранее в «Ред Булл» отмечали, что они планируют определиться с поставщиком двигателей до конца декабря.