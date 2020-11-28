«Проблемы стали только хуже». Феттель раскритиковал новую резину Pirelli

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель недоволен новой резиной «Пирелли», которую предлагают использовать в 2021 году. По словам немца, она лишь усугубляет существующие проблемы. По мнению Феттеля, если новых вариантов не появится, гораздо лучше будет использовать ту же резину, которая эксплуатируется сейчас.

«Это не шаг вперёд. Скорее, наоборот. Наверное, худшее предложение, надеюсь, мы больше не увидим эту резину. Она намного проигрывает той, которую мы используем сейчас.

Если это будет единственный вариант, то лучше использовать нынешние комплекты. Они дают больше шансов на борьбу. Что касается обновлённой резины, то существующие проблемы стали только хуже", — приводит слова четырёхкратного чемпиона мира Crash.