Стролл объяснил слабую квалификацию «неправильными шинами» на решающей попытке
Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Стролл посетовал на ошибку с выбором комплекта шин на вторую попытку в Q2.
«У нас на машине были неправильные шины. Но это не было ничьей ошибкой. Думаю, просто было недопонимание по поводу тайминга. Я думал, у нас будет время на две попытки во втором сегменте, а было лишь на одну, и она прошла на старом комплекте шин „медиум“, потому что мы использовали один комплект в первом сегменте и проехали круг перед красным флагом. Затем мы вновь выехали на том же комплекте шин. У других был новый комплект, так что не было шанса даже подобраться к ним. К сожалению, это было неверное решение», — приводит слова Стролла PlanetF1.
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