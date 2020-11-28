Главный перформанс-инженер «Альфа Таури»: Гасли и Квят начнут гонку на лучших шинах

Главный перформанс-инженер «Альфа Таури» Клаудио Балестри подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой Даниил Квят стал десятым, а Пьер Гасли — восьмым.
«Сегодняшние сессии показали, насколько плотной является борьба в середине пелотона и как небольшая разница во времени на круге влияет на итоговую позицию. По сравнению с прошлыми годами, третья тренировка здесь была более близкой по условиям к квалификации, так что мы смогли проверить изменения настроек, которые внесли ночью, сосредоточившись на подготовке к квалификации, используя два набора „медиума“ днём.
Вечерняя сессия была непростой, особенно во втором сегменте, поскольку нам пришлось изменить планы из-за красного флага. Однако, обе машины показали хороший результат, что позволило Пьеру и Даниилу пройти в третий сегмент и начать гонку на шинах, которые мы считаем лучшим вариантом для старта. Учитывая наш высокий темп в пятницу, завтра мы постараемся набрать очки обеими машинами», — приводит слова Балестри пресс-служба команды.
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