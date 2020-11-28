Алексей Лукьянюк вновь стал чемпионом Европы по ралли

Российский гонщик Алексей Лукьянюк завоевал второй в карьере титул чемпиона Европы по ралли по итогам сезона 2020 года, завершив гонку на Канарских островах на 7-й позиции абсолютного зачета. Оказаться на этой строке итогового протокола финального раунда ERC оказалось достаточным, чтобы оставить позади главного конкурента — Оливера Сольберга.



«Не вполне успел понять, что стал чемпионом. Знаете, всегда стоит ожидать чего-то неожиданного, поэтому давайте дождемся официального объявления результатов. Если честно, с нетерпением ждал этого момента: закончить борьбу любым способом — выиграть или проиграть, не имело значения, потому что позади осталось столько давления, которое только росло в ходе сезона. Теперь просто нужно спокойно вздохнуть, расслабиться и почувствовать, что меня окружает.



Очень трудное ралли, и, честно говоря, я разочарован сегодняшним выступлением. Могло быть и лучше. Мы пытались контролировать разрыв до Оливера Сольберга. Надеюсь, между нами оказалось не так много пилотов… И да, гонке на Канарах лучше быть первым ралли года", — приводит слова Лукьянюка его пресс-служба.