Вольф: внедрение системы «выравнивания возможностей» по моторам станет началом конца Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф жёстко раскритиковал идею внедрения системы уравновешивания возможностей двигателей.



«Я не вижу особой разницы между идеей конвергенции и «выравниванием возможностей». Введение такого правила станет началом конца для Формулы-1. Возможности силовой установки характеризуются не только мощностью, но и ходовыми характеристиками, весом деталей, работой системы охлаждения. Невозможно ввести простую формулу, которая подойдет всем. „Мерседес“ не одобрит такую идею.



Если вы помните, то в прошлом у нас была система жетонов. Но когда коллеги захотели её отменить, чтобы догнать нас, мы на это согласились. Теперь появилась идея конвергенции, что кажется даже немного оскорбительно, если посмотреть на развитие двигателей в последние годы и то, какого мы добились прогресса.



В 2018 и 2019 годах у „Феррари“ был лучший двигатель. Мы продолжали развитие силовой установки, продолжали пытаться раздвигать границы возможного, надеясь догнать конкурентов в 2020 году. Вот почему я не могу понять производителя, который должен быть уверен в своих способностях создать и развить собственные мотор и шасси, но при этом хочет внедрить уравновешивание возможностей силовых установок. Не думаю, что хоть кто-то сможет пойти на подобное публичное унижение», — приводит слова Тото Вольфа The Race.