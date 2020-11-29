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Штайнер — о результатах «Хааса»: если думаете, что это плохо — подождите следующей недели

Штайнер — о результатах «Хааса»: если думаете, что это плохо — подождите следующей недели
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер после квалификации Гран-при Бахрейна подвёл промежуточные итоги уик-энда для команды.

«Не то, чтобы я ждал с нетерпением следующей недели, если честно. Если вы думаете, что мы выступили плохо, то просто подождите следующей недели.

Мы знаем, почему мы оказались там, где находимся в настоящий момент. Так что, мы просто пытаемся извлечь из этого максимум пользы. Никогда не знаешь, что может произойти. Но, очевидно, что в этот уик-энд у нас самая медленная машина, и нужно с этим смириться.

Иногда приходится работать с тем, что есть, и это то, что мы делаем, пытаясь извлечь из этого максимум пользы. Иногда нужно пережить плохие времена, чтобы потом больше ценить хорошие», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.

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