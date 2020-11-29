Пилот медицинского автомобиля — об аварии Грожана: прежде не видел подобного удара и огня

Пилот медицинского автомобиля Алан ван дер Мерве поделился впечатлениями от аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана, признавшись, что никогда прежде не видел ничего подобного, а также подчеркнув, что система безопасности «гало» сработала именно так, как и рассчитывали.

«Я прежде не видел подобного огня и удара. Ромен начал сам вылезать из кокпита, что просто потрясающе после подобного удара. Все системы, которые мы разрабатывали — «гало», барьеры, ремни безопасности, — сработали так, как были должны", — приводятся слова функционера на странице RaceFansLive в «Твиттере».

Напомним, Грожан уже на первом круге допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.