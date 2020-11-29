Гасли: не имел представления, что машина Формулы-1 может сломаться таким образом!
Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал жуткую аварию, в которую попал его соотечественник Ромен Грожан, представляющий «Хаас», на первом круге гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1. После контакта с болидом россиянина Даниила Квята автомобиль Грожана на большой скорости врезался в отбойник, развалился на две части и загорелся. Ромену удалось самостоятельно покинуть место аварии.
«Это было ужасно. Когда я увидел кадры, то был шокирован. Это было действительно пугающе, я не имел представления, что машина Формулы-1 может сломаться таким образом. „Гало“ действительно доказало, что работает. Я напишу Ромену, чтобы пожелать поправки. Думаю, он в порядке, но это действительно пугает», — приводит слова Гасли BBC.
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