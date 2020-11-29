На одном из пит-стопов Боттасу сменили только три колеса

Команда «Мерседес» вынужденно избрала для финского пилота Валттери Боттаса странную и, вероятно, даже незаконную стратегию в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Боттас стартовал в гонке на шинах «медиум», однако заработал прокол вскоре после рестарта и был вынужден совершить ранний пит-стоп. Валттери перешёл на шины «хард», затем на 25-м круге — на «медиум», а на 40-м — на ещё один комплект «медиума». Последний комплект «медиума» — это тот, что уже использовался финским пилотом на стартовых кругах гонки, но был быстро сменён из-за прокола. При этом на пит-стопе механики по понятным причинам смогли заменить лишь три колеса, так как четвёртое из комплекта было проколото на первых кругах. Поэтому механики лишь обозначили замену переднего правого колеса, однако на видеозаписи в сервисе F1TV видно, что на месте остаётся старое колесо.



Согласно регламенту ФИА, Боттасу не грозит штраф за использование шин из разных комплектов: главное, что использовался один и тот же компаунд, а именно «медиум».