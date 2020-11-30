Перес заявил, что возьмёт год перерыва, если не подпишет контракт с «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что до конца сезона станет известно, продолжит ли он карьеру в Формуле-1.
«Вопрос всё ещё открыт, но я буду знать до конца сезона.
Сложно объяснить, Формула-1 — высший уровень спорта. Здесь всего 20 мест, большая часть из которых занята, и лишь десять из них представляют интерес. У меня большой опыт, я стремлюсь получить лишь определённые места, а они ограниченны и зависят от многих политических вещей, над которыми я не властен. Если бы мне хотелось просто пилотировать, то у меня бы уже было место, причём не только на следующий сезон, но и на долгие годы.
Нужны связи. Есть команды, в которых руководитель является менеджером пилотов, как в случае с Вольфом. То же самое с «Феррари», у которой есть своя академия пилотов и многое другое. Нужно быть в нужное время в нужном месте, чтобы получить такое место», — приводит слова Серхио Переса ESPN.
Кроме того, в ходе прямой трансляции на своём YouTube-канале Перес добавил, что возьмёт перерыв в один год, если не сможет подписать контракт с «Ред Булл».
«Или я пойду в „Ред Булл“, либо уйду из Формулы-1. В „Ред Булл“ скзаали, что примут решение, когда сезон будет завершён. Мой план Б — перерыв на год, чтобы подумать, чем я хочу заниматься в своей жизни и посмотреть, смогу ли я вернуться с другим проектом в 2022 году или завершу карьеру. Я не хочу принимать поспешное решение, поэтому возьму творческий отпуск», — рассказал Перес.
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