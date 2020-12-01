Виталий Петров разобрал аварии Грожана и Квята

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением об авариях гонщика «Хааса» Ромена Грожана и россиянина Даниила Квята из «Альфа Таури» на Гран-при Бахрейна.



«Слава богу, что с Роменом всё в порядке, и он жив. Движение Грожана — мы все бываем в слепых зонах. Я понимаю, почему он так сделал. Он выходил из поворота с большой скоростью, понимал, что две машины замедлились, это было видно при столкновении, которое случилось впереди. Он попытался объехать всех с правой стороны, поэтому и дернулся так резко. Конечно, Квяту было невозможно избежать столкновения, так как такой резкий маневр было сложно предугадать.



Конечно, чудо, что Ромен при горевшем автомобиле сам сумел выбраться оттуда. Надо отдать должное всем врачам скорой помощи, сотрудникам ФИА, которые проделали оперативную большую работу и помогли спасти жизнь Роману Грожану.



Вы должны понимать, что мы непросто так надеваем нижнее противовозгорающееся белье. Носки, штаны, футболка, перчатки, комбинезон. Вся экипировка препятствует возгоранию. По нашим меркам было 17 секунд. Руки были защищены перчатками, но не было двойной защиты, как, например у тела. Бельё и комбинезон.



Если подвести итог аварии, то Грожан сам создал её. И в будущем, ему надо следить за своим перестроением.



Хотелось вообще обратить внимание всех автомобилистов, что есть слепые зоны, надо всегда учитывать это при перестроении.



По поводу Стролла и Квята, аварии с переворотом. Если ты решаешься обогнать, то ты должен поравняться с болидом, а не находиться позади него. Это ещё раз указывает на тот момент, что человек находится в слепой зоне и он не может видеть, что происходит позади тебя. Если ты атакуешь и обгоняешь, то ты должен поравняться с ним, чтобы тебя болид увидел и мог спокойно войти в поворот. Этого не произошло, итог — столкновение с переворотом», — написал Петров на своей странице в «Инстаграме».