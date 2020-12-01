Ветров — о Мазепине: с такими деньгами я бы выбрал другую команду. Будет ехать сзади

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал объявление о контракте Никиты Мазепина с командой Формулы-1 «Хаас».



«Первое, что приходит в голову, — почему с „Хаасом“? У папы всё же хорошо с деньгами. Понимаю, что для сына можно сделать всё, но долгую он себе выбрал дорогу. Также понимаю, что уже хочется ехать, но боюсь, что долго будет пробираться, как Квят. Повторюсь, с такими деньгами я бы выбрал другую команду. Оценю подписание как поспешное.



Все достижения 2021 года будут зависеть от технических правил. Пока самое очевидное: будет ехать сзади. Первые год-два впереди „Хаас“ ждать не стоит. Вся десятка занята.



Что касается того, что напарником практически наверняка будет Мик Шумахер, то фамилия звёздная, но это не папа. Внимание будет оттягивать на него, а все неудачи — большой вопрос. Мазепин молодой, фамилию его ещё не все знают. Никите ещё зарабатывать и зарабатывать репутацию», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.