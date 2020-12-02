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Дебют Мика Шумахера в официальной сессии Формулы-1 состоится на Гран-при Абу-Даби

Дебют Мика Шумахера в официальной сессии Формулы-1 состоится на Гран-при Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер, подписавший многолетний контракт с командой «Хаас», дебютирует в официальной сессии Формулы-1 уже в этом году. Немец примет участие в первой сессии пятничных свободных заездов Гран-при Абу-Даби за рулём болида VF-20. Об этом сообщила пресс-служба «Хааса».

Также сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера после завершения сезона сядет за руль на молодёжных тестах, которые пройдут на трассе «Яс Марина» 15 декабря.

Напомним, Мик и ещё один представитель Академии «Феррари» Каллум Айлотт должны были дебютировать в официальном мероприятии Ф-1 на Гран-при Айфеля. Предполагалось, что оба проедут первую свободную практику, но сессия была отменена из-за непогоды.

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